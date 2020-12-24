СМИ: Во Внуково пьяный пассажир избил бортпроводника
В аэропорту Внуково пассажир в нетрезвом состоянии избил бортпроводника, отказавшегося пускать его на борт самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, пассажир ударил бортпроводника несколько раз по лицу руками, а также нанес удары ногами по телу. У пострадавшего сотрудника авиакомпании врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб руки.
Инцидент произошле на рейсе с маршрутом Москва - Киров.
Ранее Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов ранее рассказал НСН, что экипаж воздушного судна может применить к нарушителю любые меры воздействия исходя из степени опасности ситуации, которую создает нарушитель.
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