СМИ: Во Внуково пьяный пассажир избил бортпроводника

В аэропорту Внуково пассажир в нетрезвом состоянии избил бортпроводника, отказавшегося пускать его на борт самолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, пассажир ударил бортпроводника несколько раз по лицу руками, а также нанес удары ногами по телу. У пострадавшего сотрудника авиакомпании врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб руки.

Инцидент произошле на рейсе с маршрутом Москва - Киров.

Ранее Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов ранее рассказал НСН, что экипаж воздушного судна может применить к нарушителю любые меры воздействия исходя из степени опасности ситуации, которую создает нарушитель.





