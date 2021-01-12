Лже-газовщики до смерти избили пожилую москвичку за продукты

В Москве двое злоумышленников проникли в квартиру пенсионерки под личиной работников газовой службы, после чего жестоко избили пожилую горожанку.

Пострадавшую отправили в больницу, однако усилия врачей оказались тщетными, и женщина умерла. По предварительным данным, налётчики унесли из квартиры только продукты питания, денег они не сумели обнаружить.

Как отмечает «Свободная пресса», полицейские сумели задержать грабителей по горячим следам. Возбуждено уголовное дело о разбое. Следователи устанавливают полную картину преступления.

