Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании

Отчим Софии Сапеги Сергей Дудич заявил, что осуждённой в Белоруссии девушке было отказано в помиловании, сообщает ТАСС.

Адвокат: россиянку Софью Сапегу могут помиловать до конца 2022 года

По его словам, он получил от россиянки письмо, в котором она рассказала ему об отказе.

«Пока непонятно, какие действия мы можем дальше предпринять», - заключил Дудич.

Ранее Гродненский областной суд признал Сапегу виновной по нескольким статьям, сообщает телеканал «360». В том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.

Россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима.

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ФОТО: кадр из видео
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