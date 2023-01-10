Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании
Отчим Софии Сапеги Сергей Дудич заявил, что осуждённой в Белоруссии девушке было отказано в помиловании, сообщает ТАСС.
По его словам, он получил от россиянки письмо, в котором она рассказала ему об отказе.
«Пока непонятно, какие действия мы можем дальше предпринять», - заключил Дудич.
Ранее Гродненский областной суд признал Сапегу виновной по нескольким статьям, сообщает телеканал «360». В том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.
Россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- Бербок заявила о новых поставках вооружения для замерзающей Украины
- Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Харьков
- Свадеб в Калужской области за год оказалось на 25% больше разводов
- Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании
- В России стала доступна регистрация ребёнка по месту жительства через «Госуслуги»
- Несколько тысяч человек остались без тепла в 40-градусный мороз в городе РФ
- В Северной Осетии запретили использовать беспилотники
- Медведев заявил о необходимости более быстрой модернизации танков
- СМИ: G7 установит разные пределы цен на нефтепродукты РФ
- Шойгу заявил, что российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru