Россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании

По его словам, он получил от россиянки письмо, в котором она рассказала ему об отказе.

«Пока непонятно, какие действия мы можем дальше предпринять», - заключил Дудич.

Ранее Гродненский областной суд признал Сапегу виновной по нескольким статьям, сообщает телеканал «360». В том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.

Россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима.

