Адвокат: россиянку Софью Сапегу могут помиловать до конца 2022 года
Адвокат Антон Гашинский, представляющий интересы осуждённой в Белоруссии Софьи Сапеги, заявил, что россиянка прошла первый этап процедуры помилования, сообщает «Би-би-си».
По его словам, администрация колонии дала положительное заключение по ходатайству девушки, а также признала, что она приняла «все меры для обращения за помилованием».
«Далее его будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте, на это может уйти около трёх месяцев месяцев», — заключил Гашинский.
Ранее Гродненский областной суд признал Сапегу виновной по нескольким статьям, сообщает телеканал «360». В том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.
Россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима.
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