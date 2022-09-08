Адвокат: россиянку Софью Сапегу могут помиловать до конца 2022 года

По его словам, администрация колонии дала положительное заключение по ходатайству девушки, а также признала, что она приняла «все меры для обращения за помилованием».

«Далее его будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте, на это может уйти около трёх месяцев месяцев», — заключил Гашинский.

Ранее Гродненский областной суд признал Сапегу виновной по нескольким статьям, сообщает телеканал «360». В том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.

Россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима.

