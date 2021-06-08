Глава СПЧ заявил, что будет добиваться экстрадиции Сапеги в Россию
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что будет внимательно следить за делом задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги, сообщает ТАСС.
По его словам, СПЧ будет добиваться не только что безусловного соблюдения закона в ходе расследования, но и экстрадиции Сапеги в Россию.
«Я всегда выступаю за то, что независимо от преступления, характера совершения преступления надо российских граждан вытаскивать», - резюмировал Фадеев.
София Сапега, которую в Белоруссии подозревают в разжигании национальной вражды, была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем после посадки в Минске самолёта Ryanair, который экстренно приземлился якобы из-за минирования, сообщает RT.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина, что следствие в отношении задержанных Протасевича и Сапеги будет вестись в Белоруссии.
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