Россиянина задержали в Черногории по запросу США

Гражданин России был задержан в Черногории по запросу США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

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По его словам, американские власти подозревают россиянина во вмешательстве в выборы в США.

Он отметил, что о задержании черногорским СМИ сообщило официальное министерство юстиции Черногории.

«Далее они обязаны были по закону оповестить российское ведомство, дипломатов. Они этого не сделали... Мною направлен соответствующий запрос в их адрес», - заключил Мельников.

Ранее генпрокуратура Германии задержала граждан России Армана С., Армении Вардгеса И. и Украины Роберта А. по подозрению в шпионаже на территории ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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