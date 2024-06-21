Россиянина задержали в Черногории по запросу США

По его словам, американские власти подозревают россиянина во вмешательстве в выборы в США.

Он отметил, что о задержании черногорским СМИ сообщило официальное министерство юстиции Черногории.

«Далее они обязаны были по закону оповестить российское ведомство, дипломатов. Они этого не сделали... Мною направлен соответствующий запрос в их адрес», - заключил Мельников.

Ранее генпрокуратура Германии задержала граждан России Армана С., Армении Вардгеса И. и Украины Роберта А. по подозрению в шпионаже на территории ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

