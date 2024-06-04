В Минске задержали россиянина, летевшего в Грузию по фальшивому заграну

Белорусские пограничники в аэропорту Минска задержали гражданина России, который собирался улететь в Грузию с фальшивым загранпаспортом. Об этом сообщил госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.

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По его данным, инцидент произошел ночью 2 июня. Мужчина при себе имел действительный внутренний паспорт гражданина РФ и поддельный загран. Задержанный сообщил, что в России, где в отношении него возбуждено уголовное дело. В Грузии он намеревался скрыться от следствия.

Сейчас россиянин находится в ИВС, в отношении него проводится дальнейшее разбирательство. За использование поддельных документов ему грозит до двух лет ограничения свободы.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ГрузияЗагранпаспорт

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