Россиянина Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген

По её словам, суд Кюмменлааксо назначил мужчине 40 дней тюремного заключения.

«Защита не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием, и будет обжаловать их в областном суде», - указала юрист.

Ранее Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции Тордена на Украину, где подозревают в совершении в 2014–2015 годах на Украине военных преступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

