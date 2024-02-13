Россиянина Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген

Адвокат Наталия Мальгина, представляющая интересы россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский), заявила, что суд в Финляндии признал её клиента виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, сообщает ТАСС.

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По её словам, суд Кюмменлааксо назначил мужчине 40 дней тюремного заключения.

«Защита не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием, и будет обжаловать их в областном суде», - указала юрист.

Ранее Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции Тордена на Украину, где подозревают в совершении в 2014–2015 годах на Украине военных преступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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