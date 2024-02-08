Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля

Соответствующее решение приняли на заседании правительственного совета. В ведомстве пояснили, что закрытие границ - вынужденная мера, поскольку в районе российской границы проживают не менее сотни мигрантов, которые угрожают национальной безопасности страны.

Уточняется, что за время закрытия границы никаких изменений по ситуации не выявлено.

Финляндия начала вводить ограничения в ноябре 2023 года. Ранее президента страны Саули Ниинисте предположил, что республике стоит готовиться к сложной весне на границе с Россией, напоминает «Радиоточка НСН».

