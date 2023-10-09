Россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС

Посольство России заявило, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погиб россиянин, сообщает ТАСС.

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«С прискорбием сообщаем... по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин России числится погибшим», - рассказала пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.

По её словам, консульский отдел посольства выясняет все обстоятельства.

Ранее Рязанова заявила, что родственники девяти находящихся в Израиле россиян сообщили, что не могут связаться с ними. По её словам, в израильских списках пропавших без вести числятся четверо из них, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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