Минздрав Газы заявил о 493 погибших при ударах Израиля
9 октября 202311:27
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 493, пострадали свыше 2,7 тысячи человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на минздрав анклава.
Отмечается, что 2751 человек получил ранения различной степени.
Ранее, 9 октября, замглавы тайского МИД Джаккафонга Сангмани сообщил, что 12 граждан Таиланда могли быть убиты в Израиле в результате действий палестинских радикалов. По словам замминистра, предварительно, еще восемь тайцев получили ранения, 11 были похищены, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru