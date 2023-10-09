Минздрав Газы заявил о 493 погибших при ударах Израиля

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 493, пострадали свыше 2,7 тысячи человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на минздрав анклава.

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Отмечается, что 2751 человек получил ранения различной степени.

Ранее, 9 октября, замглавы тайского МИД Джаккафонга Сангмани сообщил, что 12 граждан Таиланда могли быть убиты в Израиле в результате действий палестинских радикалов. По словам замминистра, предварительно, еще восемь тайцев получили ранения, 11 были похищены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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