Россияне не пострадали во время теракта в Вене

Посольство РФ в Австрии сообщило, что у него нет данных о пострадавших гражданах РФ в результате теракта в Вене. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии.