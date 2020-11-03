Россияне не пострадали во время теракта в Вене
Посольство РФ в Австрии сообщило, что у него нет данных о пострадавших гражданах РФ в результате теракта в Вене. Об этом рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский в эфире телеканала «Россия-1».
Он отметил, что дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии.
Любинский уточнил, что меры по охране российского посольства в Австрии были усилены.
Ранее сообщалось, что в результате атак террористов в Вене ранены 18 человек, еще четыре человека скончались. Поиски преступников продолжаются.
Русские жители столицы Австрии рассказали телеканалу «360», в каком состоянии находятся горожане и что творится на улицах города после теракта.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН рассказал, почему Евросоюз захлестнула волна терактов по религиозным мотивам. По его словам, ЕС допустил ошибку, создав Средиземноморское партнерство со странами Ближнего Востока и Северной Африки и сделав ставку на мультикультурализм.
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