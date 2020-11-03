Меркель назвала исламский терроризм общим врагом

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала исламский терроризм общим врагом. Заявление было сделано на фоне произошедших ночью атак в столице Австрии Вене. Слова Меркель разместил в «Твиттере» официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Исламский терроризм - наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба», - сказала Меркель.

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Канцлер выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

По последним данным, в столице Австрии в результате атак погибли четыре человека. Ранены десять человек, шесть из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один из стрелков был ликвидирован, остальные скрылись.

Нападение произошло в шести разных частях города.

Канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил антисемитский мотив атак, пишут «Известия». Он добавил, что Австрия не позволит запугать себя терроризмом и будет всеми силами бороться с подобными атаками.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомВенаАнгела Меркель
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