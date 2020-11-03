Меркель назвала исламский терроризм общим врагом

Канцлер выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

По последним данным, в столице Австрии в результате атак погибли четыре человека. Ранены десять человек, шесть из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один из стрелков был ликвидирован, остальные скрылись.

Нападение произошло в шести разных частях города.

Канцлер Австрии Себастьян Курц не исключил антисемитский мотив атак, пишут «Известия». Он добавил, что Австрия не позволит запугать себя терроризмом и будет всеми силами бороться с подобными атаками.



