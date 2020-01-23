Россияне начали отказываться от туров в Китай
Россияне стали обращаться к туроператорам с просьбой аннулировать туры в Китай. Об этом пишет РБК, подчёркивая, что об этом заявили в «Интуристе». Однако там уточнили, что речь идёт о единичных отказах от туров на Хайнань на ближайшие даты. Случаи отказов от туров в Китай подтвердил и другой крупный туроператор — Anex Tour.
Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, ещё накануне вечером у туроператоров не было отказов от туров в Китай. Они начали поступать на фоне новостей о росте числе заразившихся коронавирусом в КНР. Сейчас их число превысило 600. Болезнь закончилась летальный исходом для 17 человек, отмечает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что власти Китая в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV приняли решение о полной изоляции – вслед за Уханем – ещё и города Хуанган. Там перестанет работать общественный транспорт, а жители не должны покидать город без особой необходимости. При этом уточняется, что автомобили все ещё могут проезжать в Хуанган и покидать предел города. Однако все люди, а также животные должны проходить эпидемиологическую проверку.
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