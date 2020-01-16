Заключенный в Греции россиянин Винник заявил о пытках

Гражданин России Александр Винник, находящийся в заключении в Греции заявил о пытках и психологическом давлении на него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, его обвиняют в создании нелицензионной биржи криптовалют и отмывании миллиардов долларов. В США ему грозит до 55 лет лишения свободы.