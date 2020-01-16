Заключенный в Греции россиянин Винник заявил о пытках
Гражданин России Александр Винник, находящийся в заключении в Греции заявил о пытках и психологическом давлении на него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.
Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, его обвиняют в создании нелицензионной биржи криптовалют и отмывании миллиардов долларов. В США ему грозит до 55 лет лишения свободы.
«Я подвергаюсь пыткам и психологической войне, чтобы сломать меня», - говорится в заявлении Винника. В частности, он отмечает, что его не выпускают на прогулки и затрудняли доступ к нотариусу.
Он также в своем обращении призвал к помощи всех «кто защищает права человека. По его словам, его незаконно удерживают на территории другого государства уже 30 месяцев, используя его как оружие против РФ. «Сегодня я, завтра будет один из вас», - подытожил он заявление.
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