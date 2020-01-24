Обвиняемый в мошенничестве россиянин Винник находится в больнице в Париже
Обвиняемый в многомиллиардном хакерском мошенничестве российский гражданин Александр Винник доставлен из Греции во французскую столицу и находится в больнице. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Винника Зои Константопулу.
Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, его обвиняют в создании нелицензионной биржи криптовалют и отмывании миллиардов долларов. В США ему грозит до 55 лет лишения свободы.
На протяжении 30 месяцев он находился в греческой тюрьме. Ранее в январе появилась информация о том, что Винник пожаловался на пытки и психологическую войну в тюрьме в Греции.
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