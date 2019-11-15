Россиянам рекомендовали в Тбилиси держать подальше от митингов

Россиянам в Тбилиси рекомендовано соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей из-за антиправительственных митингов и демонстраций в центре города.

Тысячи митингующих перекрыли главный проспект Тбилиси, сообщает Телеканал 360. Они установили палатки прямо на дороге. Такого Грузия не видела с 2003 года, когда произошла так называемая «революция роз» и к власти пришел Михаил Саакашвили. Причина недовольства народа — непринятие грузинским парламентом поправок в Конституцию о проведении парламентских выборов в следующем году по пропорциональной системе.

Демонстрaнты откaзывaются рaсходиться до тех пор, покa влaсти не выполнят их условия. Глaвное — провести досрочные пaрлaментские выборы по пропорционaльной системе. Требовaние соглaсовaли лидеры около 20 оппозиционных пaртий.