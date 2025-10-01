Россиян призвали отложить поездки на Мадагаскар

Россиянам, планирующим поездки на Мадагаскар, рекомендовали отложить их до нормализации обстановки в стране. Об этом со ссылкой на посольство РФ в республике сообщает РИА Новости.

Как пишет RT, уже находящихся на Мадагаскаре граждан РФ призвали соблюдать осторожность и воздерживаться от мест массового скопления людей.

Беспорядки в стране начались на фоне отключений электроэнергии и водоснабжения. Вышедшие на акции протеста жители потребовали отставки правительства.

В результате столкновений с полицией погибли не менее 22 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
