Россиян призвали отложить поездки на Мадагаскар

Как пишет RT, уже находящихся на Мадагаскаре граждан РФ призвали соблюдать осторожность и воздерживаться от мест массового скопления людей.

Беспорядки в стране начались на фоне отключений электроэнергии и водоснабжения. Вышедшие на акции протеста жители потребовали отставки правительства.

В результате столкновений с полицией погибли не менее 22 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

