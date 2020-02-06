Россиян предупредили о возможных беспорядках во Франции

6 февраля 202015:16

МИД России предупредил российских туристов о возможных уличных беспорядках в ряде крупных городов Франции в субботу, 8 февраля. Ожидаются также ограничения в работе транспорта. Это связано с запланированными на этот день манифестациями «желтых жилетов», говорится в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.

Забастовка в Барселоне превзойдет протесты «желтых жилетов» во Франции

Выступления «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года. Тогда манифестанты вышли на улицы с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Затем к нему прибавились новые требования, в частности «желтые жилеты» выступали против повышения пенсионного возраста. В то же время ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН рассказал, что протесты во Франции вызваны не увеличением пенсионного возраста до 64 лет.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияМИД РФЖелтые Жилеты