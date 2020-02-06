Россиян предупредили о возможных беспорядках во Франции

Выступления «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года. Тогда манифестанты вышли на улицы с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Затем к нему прибавились новые требования, в частности «желтые жилеты» выступали против повышения пенсионного возраста. В то же время ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН рассказал, что протесты во Франции вызваны не увеличением пенсионного возраста до 64 лет.

