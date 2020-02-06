Россиян предупредили о возможных беспорядках во Франции
МИД России предупредил российских туристов о возможных уличных беспорядках в ряде крупных городов Франции в субботу, 8 февраля. Ожидаются также ограничения в работе транспорта. Это связано с запланированными на этот день манифестациями «желтых жилетов», говорится в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства.
Выступления «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года. Тогда манифестанты вышли на улицы с требованием не повышать налог на топливо и цены на бензин. Затем к нему прибавились новые требования, в частности «желтые жилеты» выступали против повышения пенсионного возраста. В то же время ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН рассказал, что протесты во Франции вызваны не увеличением пенсионного возраста до 64 лет.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Мамой клянусь, не нарушал!» Шкуматов разнёс законопроект об обжаловании штрафов ГИБДД
- Тимошенко заняла кресло спикера во время драки в Раде
- У прилетевших из Китая россиян отобрали паспорта и багаж
- Следователь по особо важным делам задержан в Москве за взятку
- Лукашенко обвинил Россию в невыполении обязательств по нефти