СМИ: Евросоюз не откроет границы для россиян в начале августа
Россия не войдёт в обновлённый «белый список» стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию Евросоюза. Об этом сообщил источник ТАСС в делегации одной из европейских стран при Совете ЕС.
Ближайшее обновление списка ожидается в первых числах августа. Руководство ЕС пересматривает его раз в две недели. Это означает, что россияне не смогут попасть в страны Евросоюза как минимум до середины августа.
Решение об открытии границ ЕС для граждан третьих стран принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации в «отправляющих» гостей странах.
Россия с 1 августа готовится возобновить авиасообщение только с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией, отмечает RT.
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