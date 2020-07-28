СМИ: Евросоюз не откроет границы для россиян в начале августа

Россия не войдёт в обновлённый «белый список» стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию Евросоюза. Об этом сообщил источник ТАСС в делегации одной из европейских стран при Совете ЕС.

Ближайшее обновление списка ожидается в первых числах августа. Руководство ЕС пересматривает его раз в две недели. Это означает, что россияне не смогут попасть в страны Евросоюза как минимум до середины августа.

Решение об открытии границ ЕС для граждан третьих стран принимают в зависимости от эпидемиологической ситуации в «отправляющих» гостей странах.

Россия с 1 августа готовится возобновить авиасообщение только с тремя странами – Турцией, Великобританией и Танзанией, отмечает RT.

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