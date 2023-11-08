Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Донецку

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами украинских военных по Донецку, сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ в международной организации.

При обстреле ВСУ центра Донецка погибли шесть человек

Оно может состояться 8 ноября.

Жертвами обстрела столицы Донецкой республики со стороны Вооруженных сил Украины стали 20 человек. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 7 ноября ВСУ провели одну из крупнейших атак на город за последнее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:УкраинаДонецкСовбез ООН

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