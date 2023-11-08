Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Донецку
8 ноября 202301:23
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами украинских военных по Донецку, сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ в международной организации.
Оно может состояться 8 ноября.
Жертвами обстрела столицы Донецкой республики со стороны Вооруженных сил Украины стали 20 человек. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что 7 ноября ВСУ провели одну из крупнейших атак на город за последнее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Донецку
- Кибермошенники разработали метод для обхода антиспама
- На Камчатке бродячих собак будут кормить красной икрой и рыбой
- Латвия заявила о нарушении воздушного пространства со стороны России
- Госдеп: отказ Зеленского от выборов соответствует конституции
- В сочинском отеле голый мужчина бегал по коридорам и бил посуду
- СМИ: Байден призвал Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боях
- На МКАД грузовик наехал на автомобиль и сбил человека
- Госдеп опроверг давление США на Украину с целью урегулирования
- Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке учебников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru