Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов по Йемену
12 января 202406:03
Россия запросила на 12 января проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с ударами США и их союзников по Йемену, сообщает в Telegram постоянное представительство РФ в международной организации.
Заседание может состояться в 10 часов (18.00 мск).
В Палате представителей США заявили, что Байдену было необходим уведомить Конгресс США перед нанесением ударов по Йемену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов по Йемену
- Зеленский обвинил США в лишении денег пенсионеров Украины
- Российский боец с позывным «Бабка» рассказал, как выживал вместе с военным ВСУ
- Байден: Удары по хуситам в Йемене - ответ на угрозу судоходству
- США сообщили о прекращении поставок оружия на Украину
- Американский парламентарий: Байден должен был уведомить об операции в Йемене
- Элтон Джон выставит на аукцион личные вещи на $10 млн
- СМИ: США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене
- Сеть пивных Розенбаума судится из-за долгов по услугам ЖКХ
- Экс-аналитик Пентагона: срыв мира по Украине – преступление
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru