Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов по Йемену

Россия запросила на 12 января проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с ударами США и их союзников по Йемену, сообщает в Telegram постоянное представительство РФ в международной организации.

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Заседание может состояться в 10 часов (18.00 мск).

В Палате представителей США заявили, что Байдену было необходим уведомить Конгресс США перед нанесением ударов по Йемену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:СШАЙеменСовбез ООН

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