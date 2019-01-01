Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Российская сторона заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он отметил, что его сумма составила примерно €33 млн.

Напомним, на июньской сессии Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила права российской делегации, после этого она смогла вернуться к полноформатной работе.