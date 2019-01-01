В мире

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

2 июля17:45

Российская сторона заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он отметил, что его сумма составила примерно €33 млн.

Напомним, на июньской сессии Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила права российской делегации, после этого она смогла вернуться к полноформатной работе.

Россия восстановлена в ПАСЕ. Рады не все

После этого делегации Польши, Латвии, Литвы, Словакии, Грузии и Эстонии вслед за Украиной решили покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что это не более, чем демарш, да и число стран, бойкотировавших решение вернуть Россию в ПАСЕ, на самом деле преувеличено.

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ФОТО: echrblog.blogspot.com/
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