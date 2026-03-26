Инвалидность и онкология: Доктор Продеус раскрыл последствия ожирения

Ожирение пагубно влияет на здоровье, может приводить к инвалидности и онкологии, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Более 50% инвалидов у нас каждый год появляется (около 700 тысяч) из-за алиментарных причин, которые связаны с пищевыми привычками. Ожирение, повышенный индекс массы тела – это одна из причин 13 видов рака. Надо просто хорошо это понимать. Это все приводит к конкретным, тяжелейшим последствиям. Лишний вес – это проблема на долгие года. Если ребенок пухленький радует бабушку и маму, надо понимать, что они за него отвечают. Если ребенок весит вместо 10 килограммов 15, люди не понимают, что это проблема, он же выглядит розовощеким в их картине мира. Надо понимать, что ответственность за здоровье лежит на родителях», - отметил он.

Европейский стиль питания подразумевает использование продуктов высокой степени переработки, что особенно вредно детям, заявила клинический нутрициолог Ирина Селиванова в пресс-центре НСН.

