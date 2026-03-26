Инвалидность и онкология: Доктор Продеус раскрыл последствия ожирения
Ожирение, повышенный индекс массы тела – это одна из причин 13 видов рака, заявил НСН Андрей Продеус.
Ожирение пагубно влияет на здоровье, может приводить к инвалидности и онкологии, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
«Более 50% инвалидов у нас каждый год появляется (около 700 тысяч) из-за алиментарных причин, которые связаны с пищевыми привычками. Ожирение, повышенный индекс массы тела – это одна из причин 13 видов рака. Надо просто хорошо это понимать. Это все приводит к конкретным, тяжелейшим последствиям. Лишний вес – это проблема на долгие года. Если ребенок пухленький радует бабушку и маму, надо понимать, что они за него отвечают. Если ребенок весит вместо 10 килограммов 15, люди не понимают, что это проблема, он же выглядит розовощеким в их картине мира. Надо понимать, что ответственность за здоровье лежит на родителях», - отметил он.
Европейский стиль питания подразумевает использование продуктов высокой степени переработки, что особенно вредно детям, заявила клинический нутрициолог Ирина Селиванова в пресс-центре НСН.
- Ожирение назвали «верхушкой айсберга» психологических проблем
- Более 630 детей и учителей отравились в школах в Японии
- Врач Продеус рассказал, как привить ребенку правильные пищевые привычки
- Инвалидность и онкология: Доктор Продеус раскрыл последствия ожирения
- Идеология или глупость? Шолохов назвал «вопиющими» литературные «заскоки» правообладателей
- Суд Челябинска запретил показ фильма «Господин Никто против Путина»
- Страшные цифры: 80% детей с ожирением сохраняют его во взрослой жизни
- Врач «обвинила» европейский стиль питания в эпидемии ожирения
- «Стрелялки» и «гонялки»: Драпеко призвала очистить прокат от пустых западных фильмов
- Депутаты Госдумы встретятся с представителями Конгресса США