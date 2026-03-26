СМИ: Задержан министр энергетики Ставрополья Ковалев
26 марта 202611:11
Министра энергетики Ставропольского края Ивана Ковалева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным СМИ, Ковалев был задержан ночью 25 марта.
«Возбуждено уголовное дело», - отмечается в сообщении.
Иван Ковалев занимает пост министра энергетики региона с 2021 года.
Ранее ФСБ задержала главу Минздрава Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 млрд рублей.
Горячие новости
- Более 630 детей и учителей отравились в школах в Японии
- Врач Продеус рассказал, как привить ребенку правильные пищевые привычки
- Инвалидность и онкология: Доктор Продеус раскрыл последствия ожирения
- Идеология или глупость? Шолохов назвал «вопиющими» литературные «заскоки» правообладателей
- Суд Челябинска запретил показ фильма «Господин Никто против Путина»
- Страшные цифры: 80% детей с ожирением сохраняют его во взрослой жизни
- Врач «обвинила» европейский стиль питания в эпидемии ожирения
- «Стрелялки» и «гонялки»: Драпеко призвала очистить прокат от пустых западных фильмов
- Депутаты Госдумы встретятся с представителями Конгресса США
- СМИ: Задержан министр энергетики Ставрополья Ковалев