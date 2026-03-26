СМИ: Задержан министр энергетики Ставрополья Ковалев

Министра энергетики Ставропольского края Ивана Ковалева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Ковалев был задержан ночью 25 марта.

«Возбуждено уголовное дело», - отмечается в сообщении.

Иван Ковалев занимает пост министра энергетики региона с 2021 года.

Ранее ФСБ задержала главу Минздрава Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 млрд рублей.

ФОТО: ТАСС / Данил Киселев
