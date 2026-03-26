Врач «обвинила» европейский стиль питания в эпидемии ожирения
Ирина Селиванова заявила НСН, что сегодня дети с раннего возраста едят сахар, пьют соки, что влияет на их здоровье.
Европейский стиль питания подразумевает использование продуктов высокой степени переработки, что особенно вредно детям, заявила клинический нутрициолог Ирина Селиванова в пресс-центре НСН.
«За последние несколько лет сильно изменился стиль питания. Сейчас распространен европейский стиль питания, рацион на 70% состоит из продуктов высокой степени переработки. Такие продукты содержат дополнительные компоненты, на первом месте стоит добавленный сахар. Он присутствует везде, включая выпечку, соусы. Происходит незаметное повышение калорийности питания ребенка, это первый фактор. Во-вторых, надо отдельно сказать про жидкий сахар, про напитки, которые выбирают дети и родители – это соки. К ним тоже надо относиться как к продуктам с высоким содержанием сахара. Очень важна культура семейного потребления. Дети обычно не выбирают, что им есть и чем запивать, голосуют обычно за выбор именно родители. Все начинается с семьи, с хозяйки, которая выбирает продукты», - рассказала она.
Детское ожирение набирает обороты, 80% детей с ожирением сохраняют его во взрослой жизни, заявила клинический нутрициолог Ирина Селиванова в пресс-центре НСН.
