По словам собеседника НСН, авторское право должно охраняться, однако ограничение использования произведений по идеологическому принципу неправомерно.

«Вообще эта ситуация, на мой взгляд, совершенно вопиющая. Коммерческая составляющая авторского права, вознаграждение за использование произведений, охраняемых авторскими правами, - одно. Договорные условия должны исполняться, закон есть закон. Это справедливо, автор своим наследникам оставляет то, что он заработал, то, что является плодом его труда. Но неправомерное ограничение использования по идеологическому принципу, безусловно, не является той ситуацией, которая буквально сейчас описывается законом об авторских правах, в связи с которыми эти авторские права охраняются. О причинах решений надо спрашивать у наследников. Может быть, это реальные идеологические заскоки у людей или просто людская глупость. Тут можно фантазировать долго, наверное, стоит рассматривать в каждом отдельном случае», - объяснил Шолохов.

В апреле 2023 года СМИ сообщали, что наследники авторов военных песен, которые сейчас живут на Западе, запретили исполнять их в России. Уточнялось, что наследница известного поэта и участника Великой Отечественной войны (ВОВ) Евгения Долматовского запретила исполнять в РФ военную песню «Дорога на Берлин». Также в России запретили исполнять песню «Давай закурим» композитора Модеста Табачникова на стихи поэта Ильи Френкеля и композицию «Когда мы были на войне» Давида Самойлова, напоминает «Радиоточка НСН».

