Идеология или глупость? Шолохов назвал «вопиющими» литературные «заскоки» правообладателей
В Гражданском кодексе РФ есть положение, которое позволяет исполнять авторское произведение, если оно представляет особую ценность для государства, рассказал НСН Александр Шолохов.
Запрещая постановку спектаклей по мотивам известных литературных произведений, наследники автора могут исходить из разных мотивов, и эта вопиющая ситуация нуждается в детальной проработке, заявил в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Некоторые наследники авторов, покинувшие Россию, запрещают ставить спектакли по мотивам их произведений в российских театрах, сообщил глава Союза театральных деятелей Владимир Машков на заседании Совета при президенте по культуре. По его словам, в прошлом году возникла правовая неопределенность при постановке в Театре Олега Табакова пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь», также проблемы возникают и с постановками произведения Михаила Булгакова. Шолохов напомнил, что подобное происходит не впервые.
«Эта ситуация практически 0 в 0 повторяет то, что происходило год с лишним назад, когда несколько военных песен были запрещены наследниками авторов к исполнению. Ситуация была вопиющая. Тогда из нее вышли точечными решениями по конкретным случаям. Сейчас мы сталкиваемся с этой ситуацией уже в сфере постановок литературных произведений. Тогда при обсуждении ситуации пришло понимание, что в Гражданском кодексе у нас есть положение, которое позволяет для государственных целей исполнять, тиражировать и любым другим способом использовать произведение, которое представляет особую ценность именно для государства, не для коммерческого использования. Думаю, эта составляющая, скорее всего, может стать предметом для проработки вопроса в дальнейшем», - сказал он.
По словам собеседника НСН, авторское право должно охраняться, однако ограничение использования произведений по идеологическому принципу неправомерно.
«Вообще эта ситуация, на мой взгляд, совершенно вопиющая. Коммерческая составляющая авторского права, вознаграждение за использование произведений, охраняемых авторскими правами, - одно. Договорные условия должны исполняться, закон есть закон. Это справедливо, автор своим наследникам оставляет то, что он заработал, то, что является плодом его труда. Но неправомерное ограничение использования по идеологическому принципу, безусловно, не является той ситуацией, которая буквально сейчас описывается законом об авторских правах, в связи с которыми эти авторские права охраняются. О причинах решений надо спрашивать у наследников. Может быть, это реальные идеологические заскоки у людей или просто людская глупость. Тут можно фантазировать долго, наверное, стоит рассматривать в каждом отдельном случае», - объяснил Шолохов.
В апреле 2023 года СМИ сообщали, что наследники авторов военных песен, которые сейчас живут на Западе, запретили исполнять их в России. Уточнялось, что наследница известного поэта и участника Великой Отечественной войны (ВОВ) Евгения Долматовского запретила исполнять в РФ военную песню «Дорога на Берлин». Также в России запретили исполнять песню «Давай закурим» композитора Модеста Табачникова на стихи поэта Ильи Френкеля и композицию «Когда мы были на войне» Давида Самойлова, напоминает «Радиоточка НСН».
