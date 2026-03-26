Страшные цифры: 80% детей с ожирением сохраняют его во взрослой жизни

Детское ожирение набирает обороты, 80% детей с ожирением сохраняют его во взрослой жизни, заявила клинический нутрициолог Ирина Селиванова в пресс-центре НСН.

«Если посмотреть статистику, число диагнозов детского ожирения показывает рост в 36-40%. Это с 2018 по 2025 год. Это страшные цифры. Дети, которые выходят с таким диагнозом, в 80% сохраняют его во взрослой жизни. Это не просто эстетическая проблема, это сильно сказывается на здоровье: сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, снижение фертильности. Это все напрямую связано с вопросами лишнего веса», - рассказала она.

Число россиян с избыточным весом растёт с каждым годом. По данным МИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова, в прошлом году диагноз «ожирение» получили около 36 млн россиян, то есть примерно каждый четвёртый. В связи с этим в программу диспансеризации могут включить обязательные консультации диетолога для граждан из групп риска.

По информации на март 2026 года, в мире наблюдается эпидемия детского ожирения, по оценкам Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF). Сейчас во всём мире насчитывается около 180 млн детей, страдающих ожирением, и, по прогнозу WOF, к 2040 году их число вырастет до 227 млн.

