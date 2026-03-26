Депутаты Госдумы встретятся с представителями Конгресса США

Депутаты Госдумы проведут встречу с представителями Конгресса США. Об этом сообщил официальный представитель посольства Соединенных Штатов в Москве, передает РИА Новости.

«Подтверждаем, что 26 марта состоятся встречи между представителями Конгресса и депутатами Госдумы», - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в пятницу, 27 марта планируется встреча с делегацией федерального правительства. Она пройдет в Институте мира Дональда Трампа в Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает контакты с США по ситуации на Украине.

