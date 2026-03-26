Депутаты Госдумы встретятся с представителями Конгресса США
26 марта 202611:21
Депутаты Госдумы проведут встречу с представителями Конгресса США. Об этом сообщил официальный представитель посольства Соединенных Штатов в Москве, передает РИА Новости.
«Подтверждаем, что 26 марта состоятся встречи между представителями Конгресса и депутатами Госдумы», - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, в пятницу, 27 марта планируется встреча с делегацией федерального правительства. Она пройдет в Институте мира Дональда Трампа в Вашингтоне.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает контакты с США по ситуации на Украине.
Горячие новости
- Ожирение назвали «верхушкой айсберга» психологических проблем
- Более 630 детей и учителей отравились в школах в Японии
- Врач Продеус рассказал, как привить ребенку правильные пищевые привычки
- Инвалидность и онкология: Доктор Продеус раскрыл последствия ожирения
- Идеология или глупость? Шолохов назвал «вопиющими» литературные «заскоки» правообладателей
- Суд Челябинска запретил показ фильма «Господин Никто против Путина»
- Страшные цифры: 80% детей с ожирением сохраняют его во взрослой жизни
- Врач «обвинила» европейский стиль питания в эпидемии ожирения
- «Стрелялки» и «гонялки»: Драпеко призвала очистить прокат от пустых западных фильмов
- Депутаты Госдумы встретятся с представителями Конгресса США