Суд Челябинска запретил показ фильма «Господин Никто против Путина»

Решение приняли по иску прокуратуры. Надзорное ведомство полагает, что в ленте показано «негативное отношение к государственной власти и президенту» после начала специальной военной операции.

Фильм «Господин Никто против Путина» сняли режиссеры Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн. Документальная лента рассказывает об изменениях в школе города Карабаша, в которой Таланкин работал учителем, после начала СВО. Картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

