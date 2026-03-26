Суд Челябинска запретил показ фильма «Господин Никто против Путина»
Центральный районный суд Челябинска запретил показ датско-чешского документального фильма «Господин Никто против Путина» в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Решение приняли по иску прокуратуры. Надзорное ведомство полагает, что в ленте показано «негативное отношение к государственной власти и президенту» после начала специальной военной операции.
Фильм «Господин Никто против Путина» сняли режиссеры Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн. Документальная лента рассказывает об изменениях в школе города Карабаша, в которой Таланкин работал учителем, после начала СВО. Картина получила премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
