Россия выразила обеспокоенность неконтролируемой гонкой вооружений
Постпред России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности заявил, что мир находится на грани неконтролируемой гонки вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, к такому положению дел привели амбиции Соединенных штатов в геополитике и политика несопротивления американских партнеров.
Полянский заявил, что мир в шаге от положения «когда на европейские города с разных сторон направлены ракеты». Постпред РФ при ООН усомнился, что американские власти обеспокоены этой ситуацией.
Напомним, США вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа. Как заявила американская сторона, причиной послужило несоблюдение Россией условий соглашения.
Ранее собеседники НСН рассказали о дальнейших действиях России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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