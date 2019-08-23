Россия выразила обеспокоенность неконтролируемой гонкой вооружений

Постпред России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности заявил, что мир находится на грани неконтролируемой гонки вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, к такому положению дел привели амбиции Соединенных штатов в геополитике и политика несопротивления американских партнеров.

Полянский заявил, что мир в шаге от положения «когда на европейские города с разных сторон направлены ракеты». Постпред РФ при ООН усомнился, что американские власти обеспокоены этой ситуацией.