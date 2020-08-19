Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Москва выразила Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России. Об этом сообщается в комментарии диппредставительства, опубликованного на официальной странице российского МИД в Facebook.

Там отмечается, то его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела.

Ранее 19 августа в МИД Норвегии сообщили, что приняли решение выслать российского дипломата в связи с недавним шпионским скандалом. Так, в конце прошлой недели полиция в Осло задержала гражданина Норвегии по подозрению в передаче информации, которая может нанести ущерб национальным интересам Норвегии. Его задержали после встречи с человеком, якобы являющимся сотрудником российской разведки.