Россия выкупила остаток «Спутника V» у Словакии

Элиашова подчеркнула, что вакцина "Спутник V", которую власти Словакии приобрели 1 марта, будет куплена по рыночной цене 9,95 доллара за дозу. Именно столько заплатил за препарат словацкий минздрав.



РИА Новости отмечает, что вакцинация "Спутником V" в Словакии началась лишь 7 июня, тогда как большая часть населения страны уже поставила прививку другими вакцинами. В результате 10,5 тысячи человек прошли вакцинацию российским препаратом, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку.