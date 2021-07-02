Россия выкупила остаток «Спутника V» у Словакии

Россия выкупила у Словакии 160 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявила представитель Минздрава РФ Зузана Элиашова.

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Элиашова подчеркнула, что вакцина "Спутник V", которую власти Словакии приобрели 1 марта, будет куплена по рыночной цене 9,95 доллара за дозу. Именно столько заплатил за препарат словацкий минздрав.

РИА Новости отмечает, что вакцинация "Спутником V" в Словакии началась лишь 7 июня, тогда как большая часть населения страны уже поставила прививку другими вакцинами. В результате 10,5 тысячи человек прошли вакцинацию российским препаратом, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на вторую прививку.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаВакцинацияСловакия
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