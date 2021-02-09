Россия впервые за 30 лет отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам

Минобороны РФ впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константина Гаврилова.

«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», - подчеркнул Гаврилов.

Добавим, мероприятие проходит раз в пять лет. В этом году его проводят в видеорежиме 9-10 февраля. Семинар организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США.