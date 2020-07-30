Туристы рассказали, какой отдых выбрали бы прямо сейчас

Россияне, опрошенные аналитиками онлайн-сервиса Туту.ру, рассказали, о каком отпуске они мечтают прямо сейчас. В ходе проведенного исследования выяснилось, что 39% респондентов хотели бы оказаться на море. Находиться подальше от людей пожелали 22% опрошенных – по этой причине они отправились бы на дачу или в деревню.

Третьим по популярности вариантом ответа стал активный отдых – 12% участников опроса признались, что совершиться сплав по реке, велопоход или конную прогулку. При этом 5% респондентов признались, что предпочитают отдых на диване.

Авиакомпания S7 возобновит полёты в Анталью 10 августа

Между тем, накануне стало известно, что готовность принимать россиян выразили Хорватия и Мальта. Об этом сообщил «Вестник АТОР» со ссылкой на участника одной из европейских дипломатических миссий.

Другие государства Евросоюза пока не собираются открывать границы для туристов из РФ. Источник ТАСС отмечал, что Россия не войдёт в «белый» список стран как минимум до середины августа.

А 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ОпросОтдыхРоссийские Туристы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры