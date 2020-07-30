Туристы рассказали, какой отдых выбрали бы прямо сейчас

Россияне, опрошенные аналитиками онлайн-сервиса Туту.ру, рассказали, о каком отпуске они мечтают прямо сейчас. В ходе проведенного исследования выяснилось, что 39% респондентов хотели бы оказаться на море. Находиться подальше от людей пожелали 22% опрошенных – по этой причине они отправились бы на дачу или в деревню.

Третьим по популярности вариантом ответа стал активный отдых – 12% участников опроса признались, что совершиться сплав по реке, велопоход или конную прогулку. При этом 5% респондентов признались, что предпочитают отдых на диване.