Россия вернула 12-летнюю дочь семье из Украины
Россия сторона вернула украинской семье двенадцатилетнюю девочку, разлученную со своими родными после начала СВО. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Она отметила, что подростка по имени Людмила передали в Минске ее матери при посредничестве Катара. По словам Львовой-Беловой, это уже семьдесят первый ребенок, которого удалось передать семьям на Украине и в других странах.
Детский омбудсмен отметила, что Люда жила на Украине с отцом и бабушкой после развода родителей. После начала спецоперации она переехала с родственниками в Россию, а мать девочки уехала в Польшу с тремя другими детьми. Воспитывала ребенка бабушка, а из-за сложившихся трудностей Людмила оказалась в социально-реабилитационном центре. Мать подростка пожелала забрать ее к себе.
Женщина не смогла самостоятельно увезти дочь из-за проблем на границе. Чтобы помощь семье воссоединиться, Россия совместно с Международным Комитетом Красного Креста и Катаром занялась проработкой транспортной логистикой и получением необходимых документов. Отец дал согласие на передачу подростка матери, и Людмила прибыла в Минск в сопровождении юриста аппарата омбудсмена и близкого знакомого семьи.
Ранее Россия передала Украине шестерых мальчиков в возрасте от 6 до 17 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru