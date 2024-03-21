Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей

Посредником в процессе выступил Катар. Воссоединение детей с семьями состоялось в посольстве страны в Москве. В передаче участвовали посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Ранее детский омбудсмен при посредничестве Катара помогла российскому подростку вернуться с Украины и воссоединиться с бабушкой и сестрой в РФ, напоминает РЕН ТВ.

