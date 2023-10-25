Россия в СБ ООН наложила вето на американский проект резолюции по Израилю
Россия вместе с Китаем в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект резолюции США по палестино-израильскому конфликту, передает ТАСС.
В проекте признается право Израиля на самооборону, но нет призыва к прекращению огня в секторе Газа. Также в документе говорится о необходимости немедленно освободить заложников.
На прошлой неделе Совбез ООН не принял проект российской резолюции, где содержался призыв к немедленному прекращению огня.
Представитель Пентагона Патрик Райдер накануне подтвердил отправку в Израиль американских военных советников. В числе прочих на Ближний Восток прибыл генерал морской пехоты США Джеймс Глинн, который участвовал в операциях против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», отмечает «Радиоточка НСН».
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