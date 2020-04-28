В ООН призвали не ждать возвращения к «старой нормальности» после пандемии COVID-19
Организация объединенных наций призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом говорится в докладе ООН. В документе также отмечается, что возврата мира к «старой нормальности» не будет.
Между тем, согласно прогнозу ООН, из-за пандемии коронавируса уже во втором квартале 2020-го без работы останутся 195 миллионов человек, подчеркивает Свободная пресса. А уровень безработицы и бедности может стать «историческим».
Самые большие потери в результате экономического кризиса, вызваного распространением коронавирусной инфекции, понесут малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, а также самозанятые и трудовые мигранты, подчеркивает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что снятие ограничений, которые введены на фоне пандемии COVID-19, вовсе не будет означать возврат к нормальной жизни. Это произойдет не раньше, чем через год или два. Такое предположение высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его словам приводит французское издание Le Figaro.
Предприниматель пояснил, что при помощи «систем тестирования и отслеживания» страны будут способны быстро находить области заражения и «контролировать их». Тем не менее, люди не смогут вернуться к абсолютно нормальной жизни, так как, по-прежнему, будут бояться заражения COVID-19 и резко поменяют собственный образ жизни
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru