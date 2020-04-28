В ООН призвали не ждать возвращения к «старой нормальности» после пандемии COVID-19

Организация объединенных наций призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом говорится в докладе ООН. В документе также отмечается, что возврата мира к «старой нормальности» не будет.

Между тем, согласно прогнозу ООН, из-за пандемии коронавируса уже во втором квартале 2020-го без работы останутся 195 миллионов человек, подчеркивает Свободная пресса. А уровень безработицы и бедности может стать «историческим».

Самые большие потери в результате экономического кризиса, вызваного распространением коронавирусной инфекции, понесут малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, а также самозанятые и трудовые мигранты, подчеркивает Ura.ru.