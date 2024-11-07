«Россия сегодня»: Байден может пойти на резкое обострение с РФ до окончания полномочий

Он напомнил, что в декабре 2016 года произошло резкое обострение отношений, когда президентом США был Барак Обама. Тогда Белый дом объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско.

«Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — указал Яковенко.

Ранее стало известно, что администрация Байдена хочет отправить Киеву последние $6 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

