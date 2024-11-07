«Россия сегодня»: Байден может пойти на резкое обострение с РФ до окончания полномочий

Американский лидер Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие шаги, в том числе по отношению к России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», члена научного совета при Совете Безопасности РФ Александра Яковенко.

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Он напомнил, что в декабре 2016 года произошло резкое обострение отношений, когда президентом США был Барак Обама. Тогда Белый дом объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско.

«Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — указал Яковенко.

Ранее стало известно, что администрация Байдена хочет отправить Киеву последние $6 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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