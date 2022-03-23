Посольство России призвало США ликвидировать все химическое оружие

Посольство России в США призвало власти США довести до конца уничтожение химического оружия, следует из сообщения дипмиссии в Twitter.

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По словам дипломатов, Москва ликвидировала все свои запасы химоружия еще в 2017 году, что задокументировано Организацией по запрещению химического оружия. В сообщении посольства отмечается, что США нарочно затянули с уничтожением 3% химического оружия, которое у них осталось и все еще представляет серьезную угрозу всему миру.

Как сообщалось ранее, Россия не будет мириться с желанием США размещать на территории Украины военные и биологические базы, заявил заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российское ПосольствоСШАХимическое Оружие
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