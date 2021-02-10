Россия предложит помощь в восстановлении Бейрута после взрыва

Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа прошлого года, в результате были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах ливанской столицы были выбиты окна. Значительно пострадали системы электроснабжения и водоснабжения. Жертвами взрыва стали 190 человек, еще свыше 6 тысяч были ранены.

Причиной взрыва стала детонация почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры, которая хранилась в порту.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что владелец судна Rhosus Игорь Гречушкин и капитан Борис Прокошев, ордер на арест которых выдал Интерпол по делу о взрыве в порту Бейрута, не будут задержаны в России и выданы в руки «компетентных органов иностранных государств», передает телеканал «360».

