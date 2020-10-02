Ливан требует ареста россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Агентство не упоминает имён россиян, но ещё 5 августа Борис Прокошев, капитан судна в 2013 году, сообщил, что владельцем Rhosus был на тот период хабаровчанин, проживающий на Кипре, Игорь Гречушкин.

По сведениям российского профессионального союза моряков, Rhosus перевозил опасный груз под флагом Молдавии из Батуми в Мозамбик. Заход в Бейрут был внеплановым, а впоследствии оказался и роковым. Экипаж состоял в основном из украинцев и россиян.

Опасный груз был конфискован ливанскими властями и 6 лет хранился на складе морского порта, пока не сдетонировал 4 августа в результате сварочных работ. Мощность взрыва составила 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, погибли 193 человека, пострадали 6,5 тыс. и более 300 тыс. граждан остались без крова. По делу о взрыве уже арестованы свыше 20 человек.

