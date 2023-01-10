«Катимся к Африке»: За безопасностью полетов в России никто не следит

С начала 2023 года в России произошло уже порядка десяти инцидентов с пассажирскими самолётами. В частности, портал Aex.ru сообщил о разгерметизации самолета АН-26 авиакомпании «ИрАэро», выполнявшего 9 января рейс Маган – Магадан. Шишкин назвал причиной многочисленных происшествий неудовлетворительную организацию служб обеспечения безопасности полетов в Росавиации.

«Полностью потерян профессионализм в организации летной работы. Россия катится по уровню безопасности полетов в сторону африканских стран. У нас нет программы обеспечения безопасности полетов. Службы, обеспечивающие гражданскую авиацию (Росавиация, Минтранс, Госнадзор), работают разрозненно. Руководство деградировало, давно пора все менять», — сказал Шишкин.

Собеседник НСН рассказал, какие шаги необходимо предпринять для исправления ситуации.

«Следует изменить систему управления гражданской авиацией, централизовать ее в государстве. Нужен единый орган, отвечающий за безопасность, организующий и исполняющий все мероприятия. Это дело государственной важности, а не департамента или агентства, коим является Росавиация», — добавил он.

При этом Шишкин отметил, что экипажи воздушных судов справляются со сложнейшими ситуациями и добросовестно работают в период санкций, что не отменяет имеющихся проблем.

Ранее гендиректор АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук заявил, что вероятной причиной жесткой посадки Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа могло стать непрогнозируемое сильное обледенение. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

