«Катимся к Африке»: За безопасностью полетов в России никто не следит
В организации летной работы в России утрачен профессионализм, отсутствует программа обеспечения безопасности полетов, сказал НСН Жорж Шишкин.
В России следует создать единый орган, отвечающий за организацию безопасности полетов, это дело государственной важности. Об этом НСН заявил президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин.
С начала 2023 года в России произошло уже порядка десяти инцидентов с пассажирскими самолётами. В частности, портал Aex.ru сообщил о разгерметизации самолета АН-26 авиакомпании «ИрАэро», выполнявшего 9 января рейс Маган – Магадан. Шишкин назвал причиной многочисленных происшествий неудовлетворительную организацию служб обеспечения безопасности полетов в Росавиации.
«Полностью потерян профессионализм в организации летной работы. Россия катится по уровню безопасности полетов в сторону африканских стран. У нас нет программы обеспечения безопасности полетов. Службы, обеспечивающие гражданскую авиацию (Росавиация, Минтранс, Госнадзор), работают разрозненно. Руководство деградировало, давно пора все менять», — сказал Шишкин.
Собеседник НСН рассказал, какие шаги необходимо предпринять для исправления ситуации.
«Следует изменить систему управления гражданской авиацией, централизовать ее в государстве. Нужен единый орган, отвечающий за безопасность, организующий и исполняющий все мероприятия. Это дело государственной важности, а не департамента или агентства, коим является Росавиация», — добавил он.
При этом Шишкин отметил, что экипажи воздушных судов справляются со сложнейшими ситуациями и добросовестно работают в период санкций, что не отменяет имеющихся проблем.
Ранее гендиректор АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук заявил, что вероятной причиной жесткой посадки Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого округа могло стать непрогнозируемое сильное обледенение. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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