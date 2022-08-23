В МАГАТЭ заявили о возможности посещения Запорожской АЭС в ближайшие дни
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о возможности посещения экспертами организации Запорожской АЭС в Украине в ближайшие дни. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэля Гросси, передает ТАСС.
Он отметил, что посещение состоится при условии успешных переговоров со сторонами конфликта.
Гросси выразил уверенность, что присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и в Европе.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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