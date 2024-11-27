Россия перехватила разведданные ВСУ с оценкой перемещения российской армии

Российской армии удалось перехватить разведданные командования ВСУ, в которых украинские военачальники признали успехи наступления Вооруженных сил России под Невским и Макеевкой. Об этом в своем Telegram-канале заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сырский: РФ ведет самое мощное наступление с начала СВО

По его словам, из данных понятно, что российская армия на протяжении длительного времени демонстрирует серьезный натиск возле населенных пунктов Терны, Ивановка, Новолюбовка, Петровское и Новоегоровка.

Кроме того, отметил Марочко, командование ВСУ связало успехи российской армией с нехваткой у украинской армии личного состава и боеприпасов.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке нового этапа контрнаступательных действий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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