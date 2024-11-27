Россия перехватила разведданные ВСУ с оценкой перемещения российской армии

По его словам, из данных понятно, что российская армия на протяжении длительного времени демонстрирует серьезный натиск возле населенных пунктов Терны, Ивановка, Новолюбовка, Петровское и Новоегоровка.

Кроме того, отметил Марочко, командование ВСУ связало успехи российской армией с нехваткой у украинской армии личного состава и боеприпасов.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке нового этапа контрнаступательных действий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

