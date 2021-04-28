Россия передаст Индии 75 аппаратов ИВЛ и 200 тысяч упаковок «Фавипиравира»
Россия предоставит Индии концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 200 тысяч упаковок препарата «Фавипиравир» в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
«Поскольку в настоящее время лечебные учреждения Индии наибольшую потребность испытывают в медицинском кислороде, в состав гуманитарного груза вошли установки, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха (концентраторы кислорода), а также 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы. Все это - высокотехнологичное оборудование российского производства», — отметил глава ведомства Денис Мантуров.
Кроме того, Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок «Фавипиравира» (торговое наименование «Коронавир») производства группы компаний «Р-Фарм».
Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пообещал передать стране гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, напоминает РЕН ТВ. Два самолета МЧС России доставят в Нью-Дели более 22 тонн лекарств, медицинских изделий и оборудования, отмечает RT.
В Индии сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация: жителям страны не хватает мест в больницах, препаратов для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой Россия ввела обязательное тестирование на COVID-19 в аэропорту для всех прилетающих из Индии, сообщает Ura.ru.
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