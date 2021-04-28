Россия передаст Индии 75 аппаратов ИВЛ и 200 тысяч упаковок «Фавипиравира»

«Поскольку в настоящее время лечебные учреждения Индии наибольшую потребность испытывают в медицинском кислороде, в состав гуманитарного груза вошли установки, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха (концентраторы кислорода), а также 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы. Все это - высокотехнологичное оборудование российского производства», — отметил глава ведомства Денис Мантуров.

Кроме того, Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок «Фавипиравира» (торговое наименование «Коронавир») производства группы компаний «Р-Фарм».

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пообещал передать стране гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, напоминает РЕН ТВ. Два самолета МЧС России доставят в Нью-Дели более 22 тонн лекарств, медицинских изделий и оборудования, отмечает RT.

В Индии сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация: жителям страны не хватает мест в больницах, препаратов для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой Россия ввела обязательное тестирование на COVID-19 в аэропорту для всех прилетающих из Индии, сообщает Ura.ru.

