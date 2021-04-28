Путин пообещал предоставить Индии помощь в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин пообещал Индии гуманитарную помощь в борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства провел беседу по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он высказал слова поддержки главе индийского правительства в этот непростой период для ее страны. Индия на данный момент занимает второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19.

Также глава российского государства рассказал Моди о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь, сообщают в Кремле.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» прокомментировал сообщения СМИ о начале третьей волны коронавируса в России.

