Россия передала в ООН данные об использовании украинскими войсками мин «Лепесток»

«Мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток". Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Обращение российской стороны распространят в качестве официального документа Совбеза и Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что украинские силовики выпустили по жилым кварталам Донецка и Макеевки противопехотные мины нажимного действия «Лепесток». В МЧС Донецкой народной республики рекомендовали жителям этих городов «сократить время пребывания на улице без необходимости», пишет Газета.ру. Разминированием в Донецке занимаются саперы международного противоминного центра Минобороны РФ, отмечает РИА ФАН.

