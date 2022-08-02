Россия передала в ООН данные об использовании украинскими войсками мин «Лепесток»
Россия передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза организации Чжан Цзюню информацию об использовании украинскими войсками запрещенных противопехотных мин «Лепесток» для минирования гражданских объектов в Донбассе. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток". Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Обращение российской стороны распространят в качестве официального документа Совбеза и Генеральной ассамблеи ООН.
Ранее стало известно, что украинские силовики выпустили по жилым кварталам Донецка и Макеевки противопехотные мины нажимного действия «Лепесток». В МЧС Донецкой народной республики рекомендовали жителям этих городов «сократить время пребывания на улице без необходимости», пишет Газета.ру. Разминированием в Донецке занимаются саперы международного противоминного центра Минобороны РФ, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- В ГУР Украины рассказали о «совместных операциях» с Польшей
- Россия передала в ООН данные об использовании украинскими войсками мин «Лепесток»
- Пушков рассказал, почему Венгрия присоединилась к санкциям против России
- Стало известно о расколе среди сотрудников СБУ
- СМИ: КНР может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси
- Украина: ведутся консультации с США перед ударами HIMARS
- Дуда заявил о шоке после звонка Меркель Путину
- Байден заявил о ликвидации главы «Аль-Каиды»*
- Шольц: На Украине отправлено вооружение, которого еще нет у немецких ВС
- Эксперт рассказал, что будет с рублем к концу недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru