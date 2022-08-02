Россия передала в ООН данные об использовании украинскими войсками мин «Лепесток»

Россия передала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза организации Чжан Цзюню информацию об использовании украинскими войсками запрещенных противопехотных мин «Лепесток» для минирования гражданских объектов в Донбассе. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Российские саперы подрывают мины «Лепесток» после обстрела Донецка

«Мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток". Приложили к нему соответствующие фотоматериалы», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Обращение российской стороны распространят в качестве официального документа Совбеза и Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что украинские силовики выпустили по жилым кварталам Донецка и Макеевки противопехотные мины нажимного действия «Лепесток». В МЧС Донецкой народной республики рекомендовали жителям этих городов «сократить время пребывания на улице без необходимости», пишет Газета.ру. Разминированием в Донецке занимаются саперы международного противоминного центра Минобороны РФ, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ДонбассУкраинаРоссияООН
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