Российские саперы подрывают мины «Лепесток» после обстрела Донецка

«Сейчас саперы принесли тротиловую шашку, заложат заряд. Туда снесли как раз со всего двора «лепестки», заложат заряд и подорвут», — пояснил военкор.

Для безопасности саперы и журналисты покидают возможный периметр взрыва. Только после тщательного обследования территории саперы совершают детонацию.

Ранее в этот день в Донецке горожане сняли на видео применение запрещенных противопехотных фугасных мин нажимного действия «Лепесток» в ходе обстрела города украинским боевиками. Горожане укрывались летящих снарядов в подъезде, снимая ролик.

