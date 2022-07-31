Российские саперы подрывают мины «Лепесток» после обстрела Донецка
Российские саперы подрывают мины «Лепесток» в Донецке в строгом порядке. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
«Сейчас саперы принесли тротиловую шашку, заложат заряд. Туда снесли как раз со всего двора «лепестки», заложат заряд и подорвут», — пояснил военкор.
Для безопасности саперы и журналисты покидают возможный периметр взрыва. Только после тщательного обследования территории саперы совершают детонацию.
Ранее в этот день в Донецке горожане сняли на видео применение запрещенных противопехотных фугасных мин нажимного действия «Лепесток» в ходе обстрела города украинским боевиками. Горожане укрывались летящих снарядов в подъезде, снимая ролик.
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